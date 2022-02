Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zimmerbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:50 Uhr kam es in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Seniorenheims in der Hermannstraße zu einem Küchenbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen in der Wohnung auf. Angehörige der künftigen Bewohnerin hatten zusammen mit Mitarbeitenden eines Umzugsunternehmens in die Wohnung gebracht und dort verteilt. Unter anderem wurde dabei ein Karton auf dem Herd in der Küche abgestellt, an dem vermutlich eine Herdplatte unbemerkt eingeschaltet war. Nachdem die Umzugshelfer die Wohnung verlassen hatten, entzündete sich der Karton. Der Brand wurde von einem zurückkehrenden Angehörigen entdeckt, der sofort die Feuerwehr alarmierte und mit Löschmaßnahmen begann. Durch Brand- und Raucheinwirkung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugbesatzungen am Brandort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell