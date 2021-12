Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Montag 15.45 Uhr ereignete sich in der Königsberger Straße in Schwieberdingen eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 8.000 Euro. An der Unfallörtlichkeit konnte die Polizei gelbe Lacksplitter sichern, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nimmt Hinweise entgegen.

