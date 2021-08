Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Auffahrunfall mit zwei Verletzten und 35.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am Dienstag gegen 17:50 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Weil der Stadt und Schafhausen. Eine 60 Jahre alte Mercedesfahrerin war auf der Landesstraße in Richtung Schafhausen unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg einbiegen. Der nachfolgende 33-jährige Fahrer eines Renault bemerkte den Vorrang zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

