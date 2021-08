Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfall auf der Landesstraße 1137

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 14.00 Uhr auf der Landesstraße 1137 zwischen Ditzingen und Leonberg ereignete. Ein 56 Jahre alter Opel-Lenker, der in Richtung Leonberg unterwegs war, wollte auf Höhe des "Mühlenwegs", der in Richtung der Bundesautobahn 81 führt, nach links abbiegen. Hierzu verringerte er seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 30-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst befand sich vor Ort.

