Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Bondorf: Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einem in der Nacht zum 9. Juli begangenen, versuchten Tötungsdelikt am Rande einer privaten Feier im Naturfreundhaus in Bondorf haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Böblingen noch nicht zu einem Tatverdächtigen geführt. Wie wir berichteten, war ein 21-Jähriger mit dem noch unbekannten Täter im Freien in Streit geraten und war dabei mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Nach den polizeilichen Ermittlungen müssen Täter und Opfer von Partygästen getrennt worden sein. Sie konnten bislang nicht identifiziert werden und haben sich auch nicht bei der Polizei gemeldet. Diese Personen und mögliche weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 0800 1100225, zu melden.

