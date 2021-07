Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Trickdiebstahl durch angebliche Pflegedienst-Mitarbeiterin

Ludwigsburg (ots)

Als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat sich eine unbekannte Täterin am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr bei einer 81-jährigen Frau in Markgröningen vorgestellt. Während ihres Aufenthalts in der Wohnung platzierte sie die 81-Jährige zunächst auf einem Stuhl im Eingangsbereich und anschließend auf der Terrasse. Als die Frau Verdacht schöpfte und nach dem Rechten sehen wollte, war die Täterin verschwunden und hatte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell