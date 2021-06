Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: unbekannter Jugendlicher schlägt 61-Jährigem ins Gesicht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen ermittelt gegen einen noch unbekannten, vermutlich Jugendlichen, der einen 61 Jahre alten Mann am Montagabend im Bereich der Sindeflinger Straße in Maichingen ins Gesicht schlug. Vorausgegangen war gegen 20.40 Uhr ein Aufeinandertreffen zwischen der Ehefrau des 61-Jährigen und den Jugendlichen sowie einen weiteren Begleiter. Die 56-Jährige befand sich mit ihrem Fahrrad in der Fußgängerunterführung die von der Talstraße in die Grünäckerstraße führt. Die beiden Jungen schnitten der Frau gegenüber Grimassen. Als sie sie darauf ansprach, warfen sie ihr Gras in den Fahrradkorb und der größere und wohl auch ältere Jugendliche spuckte ihr ins Gesicht. Zuhause berichtete sie ihrem Mann davon, worauf sie gemeinsam nach den beiden Jungen auf die Suche gingen. Im Bereich einer Bankfiliale trafen sie den Älteren an. Als der 61-Jährige diesen auf die Spuckerei ansprechen wollte, schlug ihm dieser ins Gesicht und ergriff dann zu Fuß die Flucht. Trotz, dass der 61-Jährige die Verfolgung aufnahm, verlor er ihn schließlich aus den Augen. Der jüngere, etwa 11 bis 13 Jahre alte und kleinere, rund 150 cm große Junge hat schwarze, kurze Haare und trug ein orangenes T-Shirt sowie eine schwarze, kurze Hose. Der Tatverdächtige wurde auf etwa 16 Jahre geschätzt, ist auffallend schlank und etwa 170 cm groß. Er hat braune Haare. Der Jugendliche trägt eine Zahnspange und war mit einer zerrissenen Jeans und einem schwarzen, bedruckten T-Shirt bekleidet. Beide Jungen sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, zu melden.

