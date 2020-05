Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Sindelfingen: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwerverletzten forderte am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall auf der A 81 Stuttgart-Singen zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost. Der 46-jährige Fahrer eines Transporters wollte gegen 08:30 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn wechseln und bemerkte dabei nicht, dass dort der 56-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger aufgrund eines Rückstaus abgebremst hatte. Der 46-Jährige fuhr ungebremst auf den Anhänger auf und wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Durch umherfliegende fahrzeugteile wurde der Opel eines 21-Jährigen noch in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. An der Unfallstelle waren drei Fahrzeugbesatzungen des Rettungsdienstes mit einem Notarzt, elf Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sindelfingen und Böblingen sowie fünf Streifenbesatzungen und zwei Motorradfahrer der Polizei im Einsatz.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Herrenberg musste die Richtungsfahrbahn Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis über das Kreuz Stuttgart hinaus auf die A 8. Gegen 10:40 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar.

