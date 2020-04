Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Senior verliert durch betrügerisches Gewinnversprechen mehrere tausend Euro

Ludwigsburg (ots)

Ein 79 Jahre alter Mann aus Böblingen wurde von unbekannten Tätern in den vergangenen Wochen um mehrere tausend Euro betrogen. Erst ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Tübinger Straße erkannte am Donnerstagmorgen die Masche und alarmierte die Polizei. Kurz nach 10.00 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Der Tankstellenmitarbeiter erklärte, dass ein Senior Guthabenkarten für einen online-Bezahldienst in vierstelligem Wert erwerben wollte. Da der Mitarbeiter einen Betrug witterte, führte er den Verkauf nicht durch. Stattdessen versuchte er den Senior, der zwischenzeitlich die Tankstelle verlassen hatte, bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, fuhren sie mit dem 79-Jährigen zum Polizeirevier Böblingen. Dort deckten sie schließlich das Ausmaß der Betrugsmasche auf. Bereits seit Ende Februar bestand telefonischer Kontakt zwischen dem Senior und den Betrügern. Diese hatten ihm zunächst eine Gewinnsumme von 38.500 Euro versprochen. Hierfür müsste er lediglich für 1.000 Euro online-Bezahlkarten kaufen und die Codes der Karten dann telefonisch an den Anrufer durchgeben. Mit den Codes konnten die Betrüger wiederum das Guthaben über den online-Dienst zum Bezahlen nutzen. Die Täter wiederholten die Aufforderung diese Bezahlkarten zu erwerben in der Vergangenheit noch zweimal. Sie erhöhten die versprochene Gewinnsumme bis auf über 200.000 Euro. Allerdings musste der Senior hierfür auch Guthabenkarten im Wert von mehreren tausend Euro beschaffen und die Codes den Tätern weiterleiten. Am Donnerstag gaben die Betrüger vor, dass einige der in der Vergangenheit übermittelten Codes defekt gewesen wären, und trugen dem 79-Jährigen erneut auf, Bezahlkarten in vierstelliger Höhe zu kaufen. Glücklicherweise traf der Mann jedoch auf den aufmerksamen Tankstellenmitarbeiter. Die Ermittlungen dauern an.

Leonberg-Eltingen: 69-Jährige wird Oper von falschem Bankmitarbeiter

Eine 69 Jahre alte Frau aus Eltingen wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines falschen Bankmitarbeiters. Der Mann, der sich "Andreas Wagner" nannte, gab vor bei einer Bank in Leonberg in der Rechtsabteilung tätig zu sein. Dort sei ein Schreiben einer Staatsanwaltschaft eingegangen, da gegen die Frau wegen Betrugs ermittelt werde. Sie habe monatliche Gebühren eines Gewinnspiels, an dem sie teilgenommen habe, nicht bezahlt. Aber man könne eine außergerichtliche Einigung erzielen. Die 69-Jährige müsse lediglich mehrere hundert Euro in die Türkei transferieren. Dieser Anweisung kam die Frau auch nach. Im weiteren Verlauf alarmierte sie schließlich die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

