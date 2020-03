Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Brand in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstandene Brand im Trafohäuschen einer Lagerhalle am Hofener Weg im Remseck-Aldingen hat am Freitagmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Kurz nach 12:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter starke Rauchentwicklung und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr war mit 77 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Löscharbeiten insgesamt dauerten bis gegen 15:00 Uhr an. Ein Mann hatte Rauchgas eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

