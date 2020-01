FW-HL: FW-HL: Wohnungsbrand in St. Lorenz Süd

Feuerwehr Lübeck

Die Feuerwehr Lübeck wurde am Sonntagabend gegen 20:21 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schützenstraße in St. Lorenz Süd alarmiert.

Im Erdgeschoss des dortigen Mehrfamilienhauses brannte ein Zimmer der dortigen Wohnung in voller Ausdehnung. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen.

Sechs Bewohner des Hauses mussten wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung von insgesamt drei Rettungswagenbesatzungen behandelt werden. Die Person aus der Brandwohnung und eine weitere Person aus dem Hause wurden zur weiteren Behandlung unter Begleitung des Notarztes in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Die Feuerwehr konnte den Zimmerbrand mit einem C-Rohr schnell löschen. Nach Kontrolle sämtlicher Wohnungen in dem Gebäude hatten die Einsatzkräfte Gewissheit, dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude befanden.

Neben der Brandwohnungen wurden auch die Nachbarwohnungen mit Rauchgasen beaufschlagt, so dass alle Wohnungen durch die Feuerwehr belüftet wurden.

Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt. Im Einsatz waren die Feuerwache 1 und 2 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt und Padelügge-Buntekuh.

