POL-WE: Neues Team an der Spitze der Polizeistation Büdingen - Dienststellenleiter und Vertreterin in ihr Amt eingeführt

Neues Team an der Spitze der Polizeistation Büdingen - Dienststellenleiter und Vertreterin in ihr Amt eingeführt

Friedberg

Nach einigen Wechseln in den Leitungspositionen bei der Polizeidirektion Wetterau in den letzten Monaten, führte Polizeipräsident Bernd Paul heute nun den neuen Dienststellenleiter der Polizeistation Büdingen und seine Vertreterin offiziell in ihre Ämter ein.

"Mit Michael Pagel haben wir einen Polizisten mit vielfältiger polizeilicher Erfahrung als Dienststellenleiter für Büdingen gefunden," führte Bernd Paul dazu aus. "Nach etlichen Jahren bei der Bereitschaftspolizei, einigen Verwendungen in Mittelhessen und zuletzt als Polizeiführer vom Dienst, hat er ein umfangreiches Wissen gesammelt, von dem er in seiner neuen Position profitieren wird." Bereits 2018 hat der Erste Polizeihauptkommissar Erfahrungen bei der Polizeistation in Büdingen sammeln können, als er dort ein halbes Jahr als stellvertretender Dienststellenleiter eingesetzt war. Nachdem der langjährige Dienststellenleiter Christof Stark nun die Dienststellenleitung in Friedberg übernommen hat, war hier die Leitungsposition neu zu besetzen.

Michael Pagel hat mit Kriminalhauptkommissarin Linda Löw eine gleichfalls erfahrene Stellvertreterin an seine Seite bekommen. Bei verschiedensten Kommissariaten und zuletzt im Abteilungsstab in Gießen hat sie Polizei in unterschiedlichen Bereichen kennenlernen dürfen und damit beste Voraussetzungen für ihre neue Tätigkeit, die in der Hauptsache in der Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Büdinger Polizeistation liegt, gesammelt. "Polizei geht nur als 'Wir'," führte Bernd Paul aus und machte klar, dass ein Führungsteam "viel Zeit miteinander verbringt - oft mehr als mit dem Partner zuhause."

Viel Kraft, Ausdauer, Glück und Spaß wünschte nicht nur der Polizeipräsident dem neuen Team. Auch Manfred Kaletsch, als Leiter des Abteilungsstabes, und Anja Fuchs, die Leiterin der Polizeidirektion Wetterau, schlossen sich diesen Wünschen an. "Mit einem lachenden und weinenden Auge sehe ich Ihre neue Funktion," erklärte Kaltesch den Einzuführenden, die zuvor in seinem Organisationsbereich tätig waren. "Mit Ihnen verlassen mich zwei qualifizierte Mitarbeiter, die ihre fachliche und soziale Kompetenz nun aber in ihrer neuen verantwortungsvollen Position voll zur Geltung bringen können."

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne," zitierte Anja Fuchs aus einem Gedicht von Hermann Hesse und verdeutlichte damit, dass jeder Neuanfang auch die Möglichkeit bietet mit einem neuen Blick auf Vorhandenes zu schauen. Sie wünschte Pagel und Löw ein langes Anhalten dieses Zaubers, der für die stetigen Fortentwicklungen im polizeilichen Bereich sicher hilfreich sei.

Der neue Dienststellenleiter nahm diese Vorlage gerne auf. "Ich freue mich die Polizeistation Büdingen weiterentwickeln zu dürfen. Dabei ist es mir besonders wichtig dies gemeinsam mit meiner Vertreterin und meinen Mitarbeitern zu tun." Dem konnte auch Linda Löw nur zustimmen und ergänzte: "Eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen ist ebenso wichtig in unserer Position, wie die Interaktion mit anderen Institutionen und den Bürgern in unserem Dienstgebiet, die wir gerne suchen."

