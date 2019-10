POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Gaststätte; Weil der Stadt: Sattelzug gestreift und weggefahren; Waldenbuch: unbekannter Transporter streift PKW

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Einbruch in Gaststätte; Weil der Stadt: Sattelzug gestreift und weggefahren; Waldenbuch: unbekannter Transporter streift PKW

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Freitag suchte ein noch unbekannter Einbrecher eine Gaststätte in der Horber Straße in Herrenberg heim. Der Täter konnte sich über eine Terrassentür, die er möglicherweise auftrat, Zugang ins Innere der Bar verschaffen. Anschließend brach er die vorhandenen Geldspielautomaten auf und stahl das enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden, der durch den Aufbruch der Automaten entstand, konnte noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden an der Terrassentür wurde auf rund 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Weil der Stadt: Sattelzug gestreift und weggefahren

Ein Sattelzug war zwischen Donnerstag 17.15 Uhr und Freitag 6:10 Uhr in Weil der Stadt in der Maybachstraße abgestellt, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug an der Sattelzugmaschine hängengeblieben sein muss. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07152/605-0.

Waldenbuch: unbekannter Transporter streift PKW

Am Donnerstag fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 17:55 Uhr auf der Kreisstraße 1050 von Weil im Schönbuch kommend in Richtung Waldenbuch. Im bewaldeten Streckenabschnitt kam ihm ein weißer Kleintransporter entgegen, der vermutlich zu weit in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Im Vorbeifahren streiften beide Fahrzeuge aneinander vorbei, so dass der Außenspiegel des Mercedes beschädigt wurde. Während der 59-Jährige am Fahrbahnrand anhielt, in der Hoffnung, der unfallbeteiligte Kleintransporter würde zurückkommen, setzte dieser seine Fahrt unbeirrt fort. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Polizeiposten Waldenbuch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07157/52699-0 entgegen.

