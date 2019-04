Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand in Freiberg am Neckar, Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar: Brand

Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich am frühen Dienstagmorgen auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Ludwigsburger Straße ein Brand, bei dem ein geschätzter Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Kurz nach 01:00 Uhr alarmierten Bewohner die Feuerwehr über brennende Holzpaletten auf der Gebäuderückseite. Die Paletten lagen auf einer Terrasse und standen in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Bewohner es verlassen. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Freiberg am Neckar war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt.

BAB 81 - Gem. Steinheim an der Murr: Doppelt verunfallt

Gleich zweimal hintereinander wurde ein 41-Jähriger am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Mann war kurz vor 16:00 Uhr am Steuer eines Lkw-Gespanns auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr eine 50-Jährige in einem Opel-Transporter. Kurz vor dem Parkplatz Kälbling kam es in der Baustelle zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da mindestens eines der Fahrzeuge im Kurvenbereich über die Fahrstreifenbegrenzung geraten war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Im Anschluss an die auf dem Parkplatz durchgeführte Unfallaufnahme, setzte der 41-Jährige seine Fahrt fort. Er fuhr auf die Durchgangsfahrbahn zurück, ohne auf die Vorfahrt eines Sattelzugs zu achten und stieß mit ihm zusammen. Der Brummi-Fahrer indes fuhr ohne anzuhalten weiter. Die erneuten Beschädigungen am Lkw-Gespann wurden mit etwa 1.500 Euro beziffert.

