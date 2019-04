Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Magstadt und in Rutesheim; Verkehrsunfall auf der B 295 - Gemarkung Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Opel angefahren - Verursacher flüchtet

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die am Sonntag zwischen 14:45 und 15:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Magstadt beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf noch ungeklärte Art und Weise gegen einen Opel, der auf einer Wiese im Bereich der Warmbronner Straße abgestellt war. An der vorderen linken Stoßstange sowie am Radlauf entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon.

Rutesheim: Unfallflucht

Auf einem Praxisparkplatz in der Pforzheimer Straße in Rutesheim ereignete sich am Montag zwischen 12:15 und 15:00 Uhr eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, nach Zeugen sucht. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW, der im Hinterhof auf dem Parkplatz stand. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite.

B 295 / Leonberg: Pkw prallt gegen Vorwegweiser

Mutmaßlich gesundheitliche Probleme eines 31 Jahre alten Ford-Lenkers, führten am Montag gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 295. Der 31-Jährige befuhr die Bundesstraße aus Richtung Leonberg kommend und war in Richtung Ditzingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Gerlingen kam der Ford-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Vorwegweiser. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber landete im Bereich der Unfallörtlichkeit, kam jedoch schlussendlich nicht zum Einsatz. An dem Ford, der unfallbedingt nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

