POL-LB: Frühlingszeit, Beginn der Fahrradsaison -Infostände der Polizei in den Osterferien

Ludwigsburg (ots)

Mit den langsam steigenden Temperaturen beginnt für viele Menschen wieder die Fahrradsaison. Doch bevor es losgeht mit der ersten Tour, sollte das Fahrrad auf seine Verkehrssicherheit überprüft werden.

Was alles dazu gehört, wie man sein Rad am besten gegen Diebstahl sichert und nicht zuletzt warum das Tragen eines Fahrradhelms so wichtig ist, erklären Spezialisten des Referats Prävention an ihren Info-Ständen

- am Donnerstag, 18.04.19: 09:00 - 11:30 Uhr, auf dem Marktplatz in Ludwigsburg und - am Freitag, 26.04.19: 09:00 - 12:00 Uhr, auf dem Marktplatz in Kornwestheim

Natürlich stehen sie auch als Ansprechpartner für alle anderen Fragen rund um das Thema Verkehrsteilnahme als Radfahrer zur Verfügung.

