POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nach Tötungsdelikt an 81-Jähriger in Sindelfingen arbeitet die Sonderkommission "Hochhaus" mit Hochdruck

Ludwigsburg (ots) - Nachdem eine 81-jährige Frau am vergangenen Freitag, dem 29. Juni 2018 gegen 13:30 Uhr tot in ihrer Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen aufgefunden wurde laufen die Ermittlungen der zwischenzeitlich auf über 40 Beamtinnen und Beamte verstärkten Sonderkommission "Hochhaus" auf Hochtouren.

Nach wie vor sind Kriminaltechniker Wohnung des Opfers damit beschäftigt, eine Vielzahl von Spuren zu sichern, die mit höchster Priorität beim Kriminaltechnischen Institut des LKA BW ausgewertet werden. Unter Einsatz von Leichenspürhunden und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz durchsuchten die Ermittler darüber hinaus akribisch den Wohnkomplex und dessen Umfeld, um ein mögliches Tatwerkzeug aufzufinden, mit dem der noch unbekannte Täter der 81-Jährigen mehrere Stichverletzungen beigebracht hatte - bislang noch ohne Erfolg.

Erschwert werden die Ermittlungen im Umfeld des Opfers durch den Umstand, dass die 81-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge kaum soziale Kontakte pflegte und in der großen Wohnanlage sehr zurückgezogen lebte. Fest steht für die Ermittler derzeit, dass die am Freitagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 08:40 Uhr mit ihrem braunen Mischlingshund unterwegs. Um 13:30 Uhr wurde sie tot aufgefunden.

Von besonderer Bedeutung ist für die Ermittler die Aufhellung des Zeitraums zwischen dem Ausführen ihres Hundes und dem Zeitpunkt des gewaltsamen Todes.

Das Opfer war 162 cm groß, von normaler Statur und trug schulterlange, dunkelbraune Haare. Die 81-Jährige war zuletzt bekleidet mit einem grauen, etwa knielangen Mantel, ähnlich einem Trenchcoat und einer olivfarbenen, langen Hose. Sie führte einen hellbraunen, langhaarigen Mischlingshund.

Wer hat die Frau in diesem Zeitraum - möglicherweise auch in Begleitung - gesehen? Wer hat in zurückliegender Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise nun mit der Tat einen Zusammenhang geben können?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Sonderkommission "Hochhaus" unter der Rufnummer 07031/13-1917 oder -1918 entgegen.

