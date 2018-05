POL-LB: Ludwigsburg: Raub auf Spielhalle

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmorgen kurz nach Geschäftsbeginn gegen 06:15 Uhr eine Spielhalle am Ludwigsburger Reithausplatz überfallen und eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Mit mehreren hundert Euro, die er sich in eine mitgeführte Plastiktüte stecken ließ, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Der Polizei wurde der Unbekannte als etwa 165 cm großer Mann beschrieben, der Hochdeutsch sprach. Er war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet, trug eine schwarze Mütze und einen schwarzen Schal vor dem Gesicht. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 07141/118-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell