POL-LB: Hemmingen: Polizei sucht Zeugen zu Flugblattverteilung

Ludwigsburg (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu zwei Flugblatt-Verteilaktionen, die ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 22. März und aktuell in der Nacht zum Freitag in Hemmingen durchgeführt hat. Er brachte an Straßenlaternen und geparkten Fahrzeugen im Wohngebiet westlich der neuen Schöckinger Straße sowie im Ortszentrum eine Vielzahl von Zetteln im DIN A4-Format an, auf denen er eine in Hemmingen wohnhafte Frau verleumdete. Personen, die diese Verteilaktion beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, in Verbindung zu setzen.

