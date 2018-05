POL-LB: Ditzingen: 22-Jähriger fährt auf Polizeiwagen auf

Ludwigsburg (ots) - Zwei leicht verletzte Polizeibeamte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich um kurz vor 16:00 Uhr am Donnerstagnachmittag in Ditzingen ereignete. Die Polizisten waren im Begriff mit ihrem zivilen Polizeifahrzeug von der Münchinger Straße nach links in die Schönblickstraße abzubiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf.

