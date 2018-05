POL-LB: Sindelfingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 464 --- Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 464 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Fahrer einer Honda war gegen 22:00 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Renningen unterwegs und überholte dabei eine Fahrzeugkolonne. Beim Überholvorgang kollidierte er frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel eines 25-Jährigen. Ein dem Opel nachfolgender 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Sprinter konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf das auf der Fahrbahn liegende Motorrad auf. Durch die Kollision gerieten das Motorrad und der Mercedes in Brand, wobei der Sprinter vollständig ausbrannte. Während der Opel-Fahrer mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, erlag der 28 Jahre alte Motorradfahrer trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen mehrerer Ersthelfer seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 464 bis etwa 03:30 Uhr gesperrt. Neben drei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt, waren die Freiwilligen Feuerwehren Sindelfingen und Maichingen mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle, um die Fahrzeuge zu löschen und die Unfallstelle auszuleuchten. Zudem waren für Reinigungs- und Absperrmaßnahmen zwei Spezialfirmen vor Ort. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren zur Unfallaufnahme sowie zur Sperrung der Fahrbahn insgesamt zehn Streifen eingesetzt. Kurzzeitig war außerdem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der durch den Brand an der Fahrbahn entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Telefon 0711/6869-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, welche in der besagten Kolonne fuhren oder vor dem Unfall von dem Motorradfahrer überholt wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell