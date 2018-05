POL-LB: Sindelfingen: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung; Schönaich: Pedelec-Fahrer durch Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ein 24-jähriger Smart-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 13:30 Uhr die abknickende Vorfahrtstraße aus Richtung Darmsheim kommend und wollte diese in Richtung Grafenau verlassen. Hierbei übersah er den auf der Vorfahrtstraße fahrende Mercedes eines 30-Jährigen. Durch die Kollision entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Den Schaden am Smart schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Schönaich: Pedelec-Fahrer durch Sturz schwer verletzt

Am Donnerstagabend um 20:45 Uhr stürzte ein 76-Jähriger mit seinem Pedelec in der Hülbenstraße in Schönaich. Durch den Sturz auf den Gehweg zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste im Krankenhaus Sindelfingen behandelt werden. Da die Polizisten vor Ort Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Einen Helm hatte der Mann nicht getragen.

