POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Kindersitze gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 10:30 Uhr an einem VW Golf zu schaffen, der in der Schelmenhalde in Sachsenheim-Hohenhaslach mutmaßlich unverschlossen im Hofraum eines Wohnhauses stand. Nachdem die Unbekannten das Auto geöffnet hatten, entwendeten sie von der Rückbank zwei Kindersitze. Anschließend begaben sich die Diebe in die Garage des Wohnhauses und ließen dort aus einem VW Sharan zwei weitere Kindersitze mitgehen. Möglicherweise trieben dieselben Täter auch in der Vaihinger Straße ihr Unwesen, wo zwischen Sonntag und Montag zwei installierte Kindersitze aus einem abgestellten Renault gestohlen wurden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, in Verbindung zu setzen.

