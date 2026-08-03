Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter E-Scooterfahrer touchiert Fußgänger (01.08.2026)

VS-Villingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Fußgänger, den ein Unbekannter am Samstagmittag am Falkenring mit einem E-Scooter angefahren hat. Gegen 13 Uhr war der 62-Jährige zu Fuß auf dem Schotterweg beim Steppachpark spazieren. Dabei fuhr ihn ein unbekannter E-Scooterfahrer mutmaßlich mit Absicht an und verletzte den Mann dabei. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Abklärungen zum Kennzeichen des Rollers ergaben, dass dieser wegen Diebstahls ausgeschrieben war.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier VS-Villingen zu melden.

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