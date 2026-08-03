PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter E-Scooterfahrer touchiert Fußgänger (01.08.2026)

VS-Villingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Fußgänger, den ein Unbekannter am Samstagmittag am Falkenring mit einem E-Scooter angefahren hat. Gegen 13 Uhr war der 62-Jährige zu Fuß auf dem Schotterweg beim Steppachpark spazieren. Dabei fuhr ihn ein unbekannter E-Scooterfahrer mutmaßlich mit Absicht an und verletzte den Mann dabei. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Abklärungen zum Kennzeichen des Rollers ergaben, dass dieser wegen Diebstahls ausgeschrieben war.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier VS-Villingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren