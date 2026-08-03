Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Kindergarten und die Paulus Kirche - Polizei bittet um Hinweise (02./03.08.2026)

Singen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Sonntag auf Montag sind Unbekannte erst in den Kindergarten in der Masurenstraße und anschließend in die Räumlichkeiten der Paulus Kirche eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 05.50 Uhr verschafften sich die Täter zunächst unbefugt Zutritt zum Gelände des Städtischen Kindergartens. Anschließend gelangten sie gewaltsam in die Innenräume. Ob sie dort etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Danach begaben sich die Einbrecher auf das Nachbargrundstück, wo sie - ebenfalls mit Gewalt - in die Räume der Paulus Kirche eindrangen und aus einem Büro Bargeld entwendeten, ehe sie flüchteten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Kindergartens und der Kirche beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

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