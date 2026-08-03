Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte dringen in Baustelle der Hardtschule ein (31.07./01.08.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen sind Unbekannte auf das Geländer der Baustelle der Hardtschule in der Freiburger Straße eingebrochen.

Dabei verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der durch eine verschlossene Umzäunung gesicherten Baustelle. Anschließend entwendeten sie zahlreiche Kabel, deren Verkleidung sie vor Verlassen der Örtlichkeit entfernten und zurückließen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hardtschule und sonstige sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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