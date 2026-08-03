Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B523, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr (02.08.2026)

VS-Schwenningen, B523 (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 523 ist ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen in den Gegenverkehr geraten. Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem VW Passat von Dauchingen in Richtung Villingen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit Skoda Octavia eines 48-Jährigen zusammen. Infolge des Aufpralls wurden beide Autos in die Leitplanke abgewiesen, ehe sie zum Stehen kamen.

Der 48-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen, benötigten jedoch vor Ort keine ärztliche Versorgung.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von rund 1,2 Promille. Damit nicht genug stellte sich zudem heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, der Passat mit falschen Kennzeichen versehen war und weder eine gültige Zulassung noch Versicherung bestand.

An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten entstand Totalschaden. Den Schaden an den Schutzplanken schätzte die Polizei ebenfalls auf mehrere tausend Euro.

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