Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener E-Scooterfahrer verursacht Unfall (02.08.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener E-Scooterfahrer hat am Sonntagabend auf der Rottweiler Straße einen Unfall verursacht. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem dortigen Radweg. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung war er dabei derart unsicher unterwegs, dass er mit einem entgegenkommenden 22-jährigen E-Scooterfahrer zusammenstieß.

Der Jüngere erlitt dabei Verletzungen, die durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.

Ein bei dem 40-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen stattlichen Wert von über 2,7 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Bzgl. Alkohol gelten bei E-Scootern dieselben Regeln und Grenzwerte wie beim Autofahren. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto, E-Scooter oder aber auch Fahrrad fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern unter Umständen auch den Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in Flensburg sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

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