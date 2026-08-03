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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray (31.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags ist es auf dem Parkplatz der Neckarhalle zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach anfänglichen Streitigkeiten in einem Lokal gerieten ein 27- und 22-Jähriger auf dem nahegelegenen Parkplatz aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung zog der Ältere ein Pfefferspray und sprühte dem jungen Mann ins Gesicht. Nach einer zusätzlichen Beleidigung suchte er das Weite. Die Polizei konnte im Zuge der Fahndung seiner habhaft werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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