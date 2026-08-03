Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der B27 an der Auffahrt Bad Dürrheim Süd in Richtung Schwenningen - Polizei sucht Zeugen (02.08.2026)

Bad Dürrheim, B27 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Auffahrt Bad Dürrheim Süd passiert ist. Gegen 19.30 Uhr war eine 71-jährige Mazda-Fahrerin auf der linken Spur in Richtung Schwenningen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Bad Dürrheim Süd fuhr ein Unbekannter auf die Bundesstraße auf, wobei der Fahrer des Wagens unmittelbar vom Beschleunigungsstreifen über alle Fahrspuren hinweg auf die linke Spur zog und direkt vor dem Mazda einscherte. Um eine Kollision zu verhindern wich die 71-Jährige mit ihrem Wagen nach links aus touchierte in der Folge die Schutzplanke.

Der Unbekannte fuhr indes unbeirrt weiter. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen Kleinwagen mit FR-Kennzeichen gehandelt haben soll.

Am Mazda entstand durch die Kollision mit der Schutzplanke Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell