POL-EL: Geeste - Kupferfallrohre von Heimathaus gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Heute Morgen gegen 08:20 Uhr kam es auf der Straße "Im Sieringhoek" in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw erheblich beschädigt wurde. Ein 21-jähriger Fahrer war mit seinem Lkw in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein entgegenkommender Lkw zu weit mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Da ihm ...

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