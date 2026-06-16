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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Kupferfallrohre von Heimathaus gestohlen - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, montierten bislang unbekannte Täter Kupferfallrohre vom Heimathaus an der Osterbrocker Straße ab und entwendeten diese. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geeste unter der Telefonnummer 05937 970050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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