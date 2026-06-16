Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Kupferfallrohre von Heimathaus gestohlen - Zeugen gesucht
Geeste (ots)
Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, montierten bislang unbekannte Täter Kupferfallrohre vom Heimathaus an der Osterbrocker Straße ab und entwendeten diese. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geeste unter der Telefonnummer 05937 970050 zu melden.
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Huyen-Anh Nguyen
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