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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl
Rhein-Neckar-Kreis: Fettbrand in Küche, drei Personen leicht verletzt.

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute gegen 21.25 Uhr entzündete sich bei einem Kochvorgang in Brühl, Germaniastraße, das benutzte Fett. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen. Beim Löschversuch durch die Bewohner erlitt eine Person eine Rauchgasintoxikation. Zwei weitere Bewohner erlitten Verbrennungen an den Händen.

Der Brand wurde durch die Feuwerwehr gelöscht. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in angrenzende Krannkenhäuser verbracht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschaden ist bislnag nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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