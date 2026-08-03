Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Reizgas im Außenbereich des Freizeitbads Minara versprüht - Polizei sucht Zeugen (02.08.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend im Hallen- und Freizeitbad im Schnabelweg ereignet hat.

Kurz nach 18 Uhr versprühten Unbekannte im Außenbereich des Rutschenbeckens ein unbekanntes Reizgas. Dadurch erlitten mehrerer Personen Husten und Übelkeit. Um die betroffenen Personen kümmerte sich der Rettungsdienst. Durch die ebenfalls hinzugezogene Feuerwehr konnte kein gesundheitsgefährdendes Gas festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Verursacher geben können.

Sachdienliche Mitteilungen nimmt das Revier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0 entgegen.

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