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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (602) 14. Landestag der Verkehrssicherheit rückt Prävention in den Mittelpunkt

Nürnberg (ots)

Am Samstag (27.06.2026) richtete das Polizeipräsidium Mittelfranken von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr den 14. Landestag der Verkehrssicherheit auf dem Nürnberger Jakobsplatz aus. Die Veranstaltung organisierte das Polizeipräsidium im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration mit Unterstützung der Stadt Nürnberg und des Bayerischen Rundfunks. Mehr als 90 Aussteller präsentierten den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Informations- und Mitmachangebot rund um die Verkehrssicherheit. Zahlreiche Vorführungen und Mitmachaktionen vermittelten Verkehrssicherheit praxisnah und luden Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zum Mitmachen ein.

Mit der Kampagne "NULL RISIKO - 100 % LEBEN" und dem diesjährigen Schwerpunktthema "Sicherheit auf Landstraßen" rückte das Polizeipräsidium Mittelfranken die Bedeutung der Verkehrssicherheitsarbeit in den Mittelpunkt. Verkehrssicherheit gehört zum täglichen Auftrag der Polizei und steht dennoch häufig weniger im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung als andere Einsatzlagen. Jahr für Jahr verlieren mehr Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben als in vielen anderen Bereichen der Kriminalität, die häufig deutlich stärker im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Allein im vergangenen Jahr starben 59 Menschen bei Verkehrsunfällen in Mittelfranken. Der Landestag setzte deshalb ein sichtbares Zeichen für Prävention und machte deutlich, dass jede und jeder Einzelne zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen kann.

Staatsminister Joachim Herrmann eröffnete die Veranstaltung gemeinsam mit Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, Landespolizeipräsident Michael Schwald und Polizeipräsident Gernot Rochholz. Durch das Bühnenprogramm führten die BR-Moderatoren Regina Wallner und Jörn Sawatzki. Neben Fachgesprächen zur Verkehrssicherheit sorgten prominente Gäste wie Starkoch Alexander Herrmann, KiKA-Moderator Julian Janssen ("Checker Julian") sowie die fränkische Tatort-Schauspielerin Lisa Sophie Kusz für ein abwechslungsreiches Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Polizeiband "Cops Club".

Parallel zum Landestag veranstaltete das Polizeipräsidium Mittelfranken unter Federführung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen Tag der offenen Tür. Großen Zuspruch fanden insbesondere die Vorführungen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) gemeinsam mit der Hubschrauberstaffel sowie des Unterstützungskommandos (USK). Zahlreiche Mitmachaktionen und Informationsangebote ermöglichten den Besucherinnen und Besuchern, Polizeiarbeit und Verkehrssicherheit aus nächster Nähe kennenzulernen.

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen herrschte auf dem Veranstaltungsgelände eine angenehme Atmosphäre. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich an den Informationsständen mit den Fachleuten auszutauschen und die zahlreichen Mitmachangebote wahrzunehmen. Die Veranstaltung verlief über den gesamten Zeitraum störungsfrei. Mehr als 600 interne und externe Mitwirkende aus Polizei, Behörden, Organisationen, Verbänden und Unternehmen trugen zum Gelingen des Landestags bei. Ihnen allen gilt der Dank des Polizeipräsidiums Mittelfranken für ihre Unterstützung.

Der 14. Landestag der Verkehrssicherheit machte deutlich, dass Verkehrssicherheit eine gemeinsame Aufgabe ist. Prävention, gegenseitige Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit sind wichtige Voraussetzungen, um Verkehrsunfälle zu verhindern und Menschenleben zu schützen.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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