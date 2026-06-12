Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Unfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Exhibitionist am Seeufer

Am Sonntag, 24.05.26 zwischen 14 Uhr und 15 Uhr fuhren drei Frauen in einem Schlauchboot auf dem Hammerschmiedesee. Hierbei stellten sie einen Mann fest, der sich im Schilfbereich am Ufer aufhielt, die drei Frauen beobachtete und dabei an seinem entblößten Glied manipulierte. Der Unbekannte war etwa 18-24 Jahre alt, hatte dunkle Haare. Er war klein und hatte eine dünne Figur. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können oder selbst belästigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 zu melden.

Abtsgmünd: Rollerfahrer stürzt

Am Freitag gegen 13.15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit einem Piaggio-Roller die Kreisstraße 3268 aus Richtung Laubach kommend. Im Bereich einer Linkskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Hierbei wurde der Fahrer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

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