Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K5700, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der K5700 zwischen Hochemmingen und Tuningen - Auto kommt von Fahrbahn ab - 49-Jähriger schwer verletzt (02.08.2026)

Bad Dürrheim, K5700 (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5700 zwischen Hochemmingen und Tuningen am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr war ein 49-Jähriger in Begleitung eines 12-Jährigen mit einem VW Lupo in Richtung Tuningen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam der Wagen dabei nach rechts von der Straße ab, stellte sich in der Folge nach vorne auf und kippte schließlich wieder zurück auf die Räder.

Dabei erlitt der 49-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 12-Jährige zog sich mutmaßlich leichte Verletzungen zu.

An dem Lupo entstand Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

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