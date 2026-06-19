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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht Zeugin nach versuchtem Ladendiebstahl

Lingen (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Poststraße in Lingen zu einem versuchten Ladendiebstahl. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Mitarbeiterinnen des Geschäfts darüber, sodass der Diebstahl verhindert werden konnte. Die Polizei Lingen bittet die Zeugin, sich unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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