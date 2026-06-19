POL-EL: Lingen - Polizei sucht Zeugin nach versuchtem Ladendiebstahl

Hoogstede (ots) - Gestern gegen 14:50 Uhr kam es auf der Kanalstraße in Hoogstede zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 49-jähriger Mann war mit seinem schwarzen Opel Zafira auf der Kanalstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein dunkelgrauer Multivan mit niederländischem Kennzeichen, bei dem es sich möglicherweise um einen Renault oder Peugeot gehandelt haben könnte. Nach Angaben des 49-Jährigen soll der bislang ...

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