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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen nach Pfefferspray-Attacke gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend zwischen 20:45 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Pariser Straße zu einem Vorfall, bei dem eine Frau durch Pfefferspray verletzt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen geriet ein unbekannter Mann zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei ebenfalls unbekannten Personen. Im Verlauf des Streits soll der Mann Pfefferspray eingesetzt haben. Beim anschließenden Verlassen des Tatorts sprühte er der 45-Jährigen, die nach den aktuellen Erkenntnissen an der vorausgegangenen Auseinandersetzung nicht beteiligt war, Pfefferspray ins Gesicht. Die Geschädigte erlitt Augen- und Hautreizungen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen und den weiteren Beteiligten verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Personen geben können, sich bei den Ermittlern zu melden. Der Mann mit dem Pfefferspray wird wie folgt beschrieben: helle Hautfarbe, braune Rastazöpfe, weiße Basecap mit roten Elementen, Sonnenbrille, weißes T-Shirt, helle Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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