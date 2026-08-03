Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, B523, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter mit blauem Opel Astra gerät auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Zeugen (01.08.2026)

Dauchingen, B523 (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Bundesstraße 523 zwischen Villingen und Trossingen zu einer Unfallflucht gekommen, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen 20.30 Uhr waren ein 27-jähriger Ford-Fahrer und ein 32-Jähriger mit einem Hyundai hintereinander in Richtung Trossingen unterwegs. Dabei kam ihnen ein Unbekannter entgegen, der mit seinem Wagen auf ihre Fahrbahn geriet, so dass der 27-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführte und der 32-Jährige daraufhin nach rechts auswich um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte der Hyundai einen Leitpfosten, wobei am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand.

Der Unbekannte, der einen blauen Opel Astra fuhr, kümmerte sich nicht weiter und entfernte sich von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen blauen Opel Astra nimmt das Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0 entgegen.

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