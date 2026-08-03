Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrerin kollidiert mit Radfahrerin (02.08.2026)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend ha sich auf dem Winterersteig ein Unfall ereignet, bei dem eine E-Scooterfahrerin mit einer Radfahrerin zusammengestoßen ist. Eine 35-Jährige war gegen 19 Uhr mit einem Citybike auf dem Verbindungsweg zwischen dem Parkplatz unter der Schänzlebrücke zum Winterersteig unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit einer unvermittelt ebenfalls auf den Verbindungsweg auffahrenden 18-Jährigen auf einem E-Scooter, die frontal in die rechte Seite des Rades prallte. Die 35-Jährige kam infolgedessen zu Fall und verletzte sich. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

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