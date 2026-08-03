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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Renquishausen
Lkr. Tuttlingen) - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und greift Polizeibeamte an (02.08.2026)

Renquishausen (ots)

Am Sonntagabend ist ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer in der Königsheimer Straße gestürzt und hat im weiteren Verlauf Polizeibeamte angegriffen.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Königsheimer Straße, woraufhin sich der Lenker an einem dortigen Busch verfing. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrrad, stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu.

Da der 41-Jährige trotz der Verletzung eine nach Einschätzung des Notarztes dringend erforderliche medizinische Behandlung verweigerte, nahmen ihn Polizeibeamte zum Schutz seiner Person in Gewahrsam. Im Rahmen der Maßnahmen versuchte der Mann, sich der Mitnahme zu entziehen, griff einen Polizeibeamten an und leistete erheblichen Widerstand.

Der Mann kam anschließend unter polizeilicher Begleitung zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Auch dort verhielt er sich weiterhin unkooperativ und aggressiv.

Gegen den 41-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des versuchten tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Durchwahl: 07531 995-1012
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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