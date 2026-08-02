Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. KN) Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen (01.08.2026)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ist es in der Gottfried-Keller-Straße zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen zwei Männer im Alter von 16 und 36 Jahren auf einen 35-Jährigen ein. Hierbei soll auch ein Hockeyschläger zum Einsatz gekommen sein. Ein weiterer, bislang unbekannter Täter, soll zudem mehrfach auf den Geschädigten mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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