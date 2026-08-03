Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Körperliche Auseinandersetzung am Stadtbahnhof (01.08.2026)

Trossingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es am Stadtbahnhof in Trossingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.

Gegen 02:15 Uhr geriet ein 30-jähriger Mann mit zwei 22-Jährigen zunächst in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige auf die beiden Männer eingeschlagen haben. Anschließend kam es zu einer Rangelei, bei der alle drei Beteiligten zu Boden gingen.

Der 30-Jährige erlitt dabei mehrere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 22-Jährigen zogen sich leichtere Verletzungen zu.

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