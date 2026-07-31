Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Mobilheim gerät in Brand

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 18:28 Uhr an der Straße Bunnhaken in Bad Bentheim zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Mobilheim, das augenscheinlich als Heu- beziehungsweise Strohlager genutzt wurde, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Um den Brand vollständig abzulöschen, wurde das Mobilheim samt Inhalt mit einem Radlader auseinandergezogen und auf einer angrenzenden Wiese verteilt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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