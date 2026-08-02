Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. RW) Einbruch in Firmengebäude (01.08.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch von Freitag auf Samstag in einem Firmengebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße.

Im Zeitraum zwischen Freitag 17.00 Uhr und Samstag 11.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und konnten unerkannt flüchten.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell