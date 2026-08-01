Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in Bar fordert schwer verletzte Person (01.08.2026)

Konstanz (ots)

Eine schwer verletzte Person ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Schreibergasse.

Am Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr gerieten ein 26-Jähriger mit einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im weiteren Verlauf hielten die beiden Männer den 26-Jährigen in einem Schwitzkasten fest und schlugen ihm mit einem Glas gegen den Kopf. Dabei erlitt der 26-Jährige erhebliche Verletzungen im Gesichts- und Augenbereich. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik nach Freiburg.

Der 20-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Der 19-Jährige flüchtete, seine Personalien sind jedoch bekannt.

Zeugen des Vorfalles sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, unter Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell