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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Farbschmierereien verunstalten Schulgelände - Polizei sucht Zeugen (01.08.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Graffiti-Schriftzüge am Gebäude einer Schule in der Sperberstraße angebracht. Bereits am Montagmorgen, den 27.07.2026, wurden an der Gebäudefassade und an mehreren Schulgegenständen auf dem Gelände Farbschmierereien festgestellt, die über das Wochenende dort angebracht wurden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721 601-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Markus Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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