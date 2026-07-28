Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Reutestraße - Rot/schwarzen Smart gestreift - Polizei sucht Zeugen (25./26.07.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag auf der Reutestraße ereignet hat. Ein Unbekannter streifte den auf Höhe der Hausnummer 14 geparkten schwarz/roten Smart, vermutlich im Vorbeifahren, an der Fahrerseite. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

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