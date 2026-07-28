PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Reutestraße - Rot/schwarzen Smart gestreift - Polizei sucht Zeugen (25./26.07.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag auf der Reutestraße ereignet hat. Ein Unbekannter streifte den auf Höhe der Hausnummer 14 geparkten schwarz/roten Smart, vermutlich im Vorbeifahren, an der Fahrerseite. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren