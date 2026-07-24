Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Kind und Jugendlichen bei Autoaufbruch erwischt (22.07.2026)

Rottweil (ots)

Am Mittwoch haben gegen 2 Uhr Diebe versucht an der Öschlestraße ein Auto aufzubrechen und sind dabei erwischt worden.

Ein Anwohner teilte der Polizei mit, dass er von einem Grundstück an der Straße verdächtige Geräusche wahrnahm. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen 13- und einen 15-Jährigen fest, die gerade im Begriff waren einen abgestellten Wagen aufzubrechen. Damit nicht genug konnten die Beamten den Beiden nachweisen, dass sie mit einem gestohlenen Roller, an dem ebenfalls gestohlene Kennzeichen angebracht waren und ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf ihre Diebestour gegangen waren.

Auf der Dienststelle wurden die Beiden den Eltern übergeben.

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