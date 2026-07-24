Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Welschingen, L191, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen bei Auffahrunfall auf der Landesstraße 191 (23.07.2026)

Welschingen, L191 (ots)

Zwei Personen haben infolge eines Auffahrunfalls auf der Landesstraße 191 bei Welschingen Verletzungen erlitten. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer war in einer Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor in Richtung Welschingen unterwegs. Als die Vorausfahrenden abrupt bremsten, gelang es ihm ebenfalls noch rechtzeitig anzuhalten. Einem 28-Jährigen mit einem Skoda hinter ihm reichte es auch noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Eine 24-Jährige konnte ihren Hyundai jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte in das Heck des Skodas, wodurch dieser auf den bereits stehenden BMW geschoben wurde.

Durch die Kollision erlitten sowohl die 24-Jährige als auch die Beifahrerin in dem Skoda Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswägen in ein Krankenhaus.

Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden, um den Wagen kümmerte sich ebenfalls ein Abschleppdienst. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Reinigung der durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzten Fahrbahn übernahm die Straßenmeisterei.

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